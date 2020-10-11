"Важко назвати гру ідеальною, якщо коректно говорити. Цей матч нагадав "стару-добру" збірну України: вісім чоловік ззаду, три в атаку і вибігання за рахунок довгої передачі. А якщо без жартів, то у нас був один непоганий момент у другому таймі – у Циганкова, коли він пробив правою ногою. Він шульга, тому удар і не вийшов.

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Ми добре оборонялися, грамотно, компактно, не без огріхів, дозволивши досить багато супернику. П'ять-шість гольових моментів біля наших воріт було. Якби Жора Бущан не помилився... Буває таке з воротарями. Але він виручив набагато більше, тому перекрив свої помилки. Звинувачувати його в поразці язик не повернеться – він чотири-п'ять разів сто відсотків виручив.

Напевно, закономірний рахунок. Гол нам подарувала оборона Німеччини. Приємний рахунок після поїздки в Париж з топовою командою. А ви помітили зміну поведінки Андрія Шевченка на лавці? Зараз вже немає тих посмішок, підбадьорювань. Зараз вже нерви, бо імідж. В іграх з такими командами, як Німеччина, заробляється імідж тренера-переможця. Але сьогодні не вийшло. Будемо сподіватися, що вийде наступного разу", – розповів Севідов у коментарі ua-football.

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