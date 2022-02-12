"В Украине всегда 2 или 3 соперника на ноге. В Германии футбол более открытый, больше ориентированный на пространство. Если выиграешь борьбу за мяч, то играешь сразу вперед.

Сикан: Адаптироваться в Ганзе мне помогает олимпийский чемпион из Украины

Я постоянно изучаю новые упражнения в Ганзе. В Донецке также много хороших игроков, но здесь больше акцент на командный дух. Изменения – это большой шаг. Я хочу развиваться и набираться практики в матчах", – цитирует Сикана Bild.

Напомним, Данило присоединился к немецкому клубу на правах аренды до конца сезона и уже успел дебютировать в матче с дрезденским Динамо.

Сикан не помог Ганзе устоять против Вердера – украинец получил очередные минуты и вдохновил партнеров на гол престижа