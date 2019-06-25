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"У Шахтера есть план, а у Динамо – условия", – Мораиш назвал принципиальную разницу между двумя грандами

11:27 78 Читати українською
"У Шахтера есть план, а у Динамо – условия", – Мораиш назвал принципиальную разницу между двумя грандами
Жозе Мораиш / фото ФК Карпаты

Бывший главный тренер львовских Карпат Жозе Мораиш назвал сильные стороны двух ведущих клубов Украины – киевского Динамо и донецкого Шахтера.

"Динамо – это исторически большой клуб не только по меркам Украины, но и Европы. У нынешнего состава команды большой потенциал, достаточный для того, чтобы находиться на вершине в стране и выиграть титул. Я был в тренерских штабах Интера и Челси, когда мы играли против Динамо, и я был поражен Киевом и клубной структурой. Это действительно большой клуб, который заслуживает титула и выступления в Лиге чемпионов.

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Даже не сомневаюсь, что такого же мнения придерживаются фанаты команды, а то давление, которое они оказывают на клуб, я бы назвал естественным. Руководство клуба должен быть готово к давлению со стороны и готовым к тому, что это можно использовать на благо команды.

В Шахтера есть четкий план развития, они очень стабильны в плане менеджерского управления. Это их главное преимущество – есть система, которая позволяет быстро заменять проданных игроков, есть игровая философия и план развития клуба. Они не меняют свое направление.

В Динамо же есть все условия для того, чтобы создать правильный и стабильный проект и вернуться на вершину украинского футбола. Вот в этом разница", – сказал Мораиш.

Полная версия интервью "Футбол 24": "Перемога над Динамо – видатний успіх Карпат". Як живе Жозе Мораіш – він феєрить у Кореї і готовий повернутися в Україну

Источник: Футбол 24
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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Жозе Мануэль Феррейра Мораиш Жозе Мануэль Феррейра Мораиш
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