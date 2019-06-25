"У Шахтаря є план, а у Динамо – умови", – Мораіш назвав принципову різницю між двома грандами

Колишній головний тренер львівських Карпат Жозе Мораіш назвав сильні сторони двох провідних клубів України – київського Динамо і донецького Шахтаря.

"Динамо – це історично великий клуб не тільки за мірками України, але й Європи. У нинішнього складу команди великий потенціал, достатній для того, щоб перебувати на вершині в країні і виграти титул. Я був у тренерських штабах Інтера і Челсі, коли ми грали проти Динамо, і я був вражений Києвом та клубною структурою. Це дійсно великий клуб, який заслуговує на титули і виступи в Лізі чемпіонів.

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Навіть не сумніваюся, що такої ж думки дотримуються фанати команди, а той тиск, який вони здійснюють на клуб, я б назвав природним. Керівництво клубу має бути готовим до тиску збоку і готовим до того, що це можна використовувати на благо команди.

У Шахтаря є чіткий план розвитку, вони дуже стабільні в плані менеджерського управління. Це їхня головна перевага – є система, яка дозволяє швидко замінювати проданих гравців, є ігрова філософія і план розвитку клубу. Вони не змінюють свій напрямок.

У Динамо ж є всі умови для того, щоб створити правильний та стабільний проект і повернутися на вершину українського футболу. Ось в цьому вся різниця", – сказав Мораіш.

Повна версія інтерв'ю "Футбол 24": "Перемога над Динамо – видатний успіх Карпат". Як живе Жозе Мораіш – він феєрить у Кореї і готовий повернутися в Україну