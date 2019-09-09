Пятов: Хочу, чтобы сборная Украины напрямую вышла на Евро-2020

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов назвал цель команды на остальные матчи отбора Евро-2020.

"Провели тренировку. Кто играл с Литвой, восстановили немного мышцы после искусственного поля. Кто меньше играл, проводят полноценную тренировку. Хорошее настроение, как всегда после побед.

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Были моменты, когда вступал в игру. Все команды сейчас умеют играть, обороняться, нужно уметь взламывать защиту. Наши техничные футболисты продемонстрировали, что умеют разбираться с большим количеством оборонительных редутов. Могли забить еще больше.

Быстрый гол добавил уверенности, после второго нужно было дожимать. Все-таки счет 2:0 такой, когда можно еще сопернику дать уверенность. На второй тайм вышли, было 3 хороших момента, на четвертый забили. Все правильно, все по делу.

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Это был мой 90-й матч, а я даже не знал. Не гонюсь за рекордами, главное, чтобы команда побеждала, добивалась целей. Хочу, чтобы команда поехала на Евро напрямую. Осталось немного, все зависит от нас", – цитирует Пятова официальный сайт УАФ.