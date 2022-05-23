"Россонери" обыграли Сассуоло и стали чемпионами Серии А сезона 2021/22. Во время празднования триумфа итальянский специалист потерял золотую медаль, о чем рассказал после поединка.

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"У меня украли чемпионскую медаль, кто-то сорвал ее прямо с шеи. Если я могу обратиться с просьбой вернуть ее, то буду благодарен. Другой у меня нет", – цитирует Стефано Football Italia .

На инцидент чуть ли не сразу отреагировала Серия А, которая в Twitter опубликовала сообщение со следующим текстом: "Мистер Пиоли, завтра мы снова вручим вам медаль".

Эй, мистер #Пиоли , завтра мы снова дадим тебе медаль - Лига Серия А (@SerieA) 22 мая 2022 г.

Для 56-летнего наставника трофей с Миланом стал первым в тренерской карьере. До "россонери" Стефано работал исключительно в итальянских клубах, среди которых были Фиорентина, Интер, Лацио и Болонья.