С сигаретой и шампанским: Ибрагимович эффектно вышел на награждение золотыми медалями Серии А
Форвард Милана Златан Ибрагимович снова поразил футбольное сообщество своей эпатажностью.
Милан в последнем туре Серии А обыграл Сассуоло со счетом 3:0 и впервые за 11 лет стал чемпионом Италии. Эмоции "россонери" переполняли.
Сассуоло – Милан – 0:3 – видео голов и обзор чемпионского матча "россонери"
Особое внимание было приковано к Златану Ибрагимовичу. 40-летний форвард на награждение появился с сигаретой в одной руке и шампанским в другой. Уже на поле он сделал несколько затяжек и получил золотую медаль. Теперь в активе Златана 12 чемпионских титулов и 32 трофея всего.
Хотя Ибре уже 40 лет, он не слишком торопится завершать с футболом. После матча он рассказал о своих дальнейших планах: "Я продолжу играть, если буду чувствовать себя хорошо физически. Решение я приму позже, ведь у меня есть немного физических проблем".
Милан стал чемпионом Италии впервые с 2011 года, разгромив Сассуоло благодаря трем ассистам Леау