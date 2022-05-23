Милан в последнем туре Серии А обыграл Сассуоло со счетом 3:0 и впервые за 11 лет стал чемпионом Италии. Эмоции "россонери" переполняли.

Сассуоло – Милан – 0:3 – видео голов и обзор чемпионского матча "россонери"

Особое внимание было приковано к Златану Ибрагимовичу. 40-летний форвард на награждение появился с сигаретой в одной руке и шампанским в другой. Уже на поле он сделал несколько затяжек и получил золотую медаль. Теперь в активе Златана 12 чемпионских титулов и 32 трофея всего.

Хотя Ибре уже 40 лет, он не слишком торопится завершать с футболом. После матча он рассказал о своих дальнейших планах: "Я продолжу играть, если буду чувствовать себя хорошо физически. Решение я приму позже, ведь у меня есть немного физических проблем".