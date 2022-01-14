"Вчера мы проводили контрольное обследование игроков, переболевших коронавирусом. У Альфонсо выявили признаки легкого миокардита.

Футболист пережил сердечный приступ во время матча в Катаре – жуткое видео

Пока он не тренируется. Он точно не будет доступен в течение следующих нескольких недель. Этот миокардит на УЗИ выглядит не столь драматично, есть только легкие признаки. Это должно зажить, но лечение будет продолжаться некоторое время", – цитирует Нагельсманна пресс-служба Баварии.

Добавим, что в текущем сезоне Дэвис провел 23 матча и отличился 6 результативными передачами.

"У мене з Еріксеном однаковий діагноз": у футбол потрапив через оголошення в газеті, грав у Петракова, запалює в Харкові