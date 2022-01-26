"По Миколенко поступило предложение от Эвертона. Предложение было неожиданным даже для меня. Я сразу пригласил Миколенко с его агентом Шаблием. Я ему задал один вопрос. Сказал: "Я с тобой разговариваю как с сыном. У меня дочь такого же возраста. Для тебя, наверное, это будет шок. Еще вчера мы говорили, что тебя устраивает в Динамо. У тебя на четыре года контракт с Динамо. Я бы мог тебе это даже не показывать. Вот предложение, сумму я не знаю. Вступать ли мне в переговоры? Или отказать?"

Шевченко поспособствовал переходу Миколенко в Эвертон – летом Динамо не отпустило игрока

Он вышел – посоветовался с родителями. И сказал: "Очень хотелось бы показать себя на таком уровне, проявить себя". Для него это был шок. У него слезы были на виду. Я начал переговоры с Эвертоном, и мы через два дня обо всем договорились. Меня устроила трансферная сумма, Миколенко улетел в Англию, прошел медосмотр. У него два дня оставалась виза, мы быстро все организовали. Эвертон послал за ними чартер.

Толик Вовк, отвечающий за трансферы, Миколенко и Шаблий улетели. Виталий все посмотрел, переговорил с Бенитесом и принял окончательное решение. Был подписан контракт, в котором было обсуждено, что объявят о нем 1 января. Он прилетел, 1-го числа поставил окончательную подпись. Так Миколенко очутился в Эвертоне.

По всем футболистам, по которым поступают предложения, я сообщаю игрокам. Но только в том случае, если предложение устраивает три стороны – игрока, клуб, который покупает, и продающий клуб", – отметил Суркис в программе Бомбардир.

Трансфер Миколенко в цифрах и фактах: третий самый дорогой из Динамо и 15-й для Эвертона, проекция в топ-4 АПЛ