"Если смотреть на ближайшие матчи, то, думаю, приоритетом у тренера будет Трубин. Он молодой и перспективный. У него серьезная психология, у него с этим все в порядке. Нет такого, что пропустил много голов – и пропал.

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Анатолий – работяга, и он доказал своей работой, что готов. Мне кажется, что для Каштру он – вратарь номер один", – сказал Палкин в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, 19-летний голкипер в конце первой половины сезона вытеснил из основного состава Андрея Пятова и продемонстрировал настоящий класс в решающих матчах Лиги чемпионов. В текущем сезоне он провел за основную команду Шахтера 13 матчей (8 – в УПЛ и 6 – в ЛЧ).

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