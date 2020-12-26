"Якщо дивитися на найближчі матчі, то, думаю, пріоритетом у тренера буде Трубін. Він молодий і перспективний. У нього серйозна психологія, у нього з цим все в порядку. Немає такого, що пропустив багато голів – і пропав.

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Анатолій – роботяга, і він довів своєю роботою, що готовий. Мені здається, що для Каштру він – воротар номер один", – сказав Палкін в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, 19-річний голкіпер наприкінці першої половини сезону витіснив з основного складу Андрія Пятова і продемонстрував справжній клас у вирішальних матчах Ліги чемпіонів. У поточному сезоні він провів за основну команду Шахтаря 13 матчів (8 – в УПЛ і 5 – у ЛЧ).

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