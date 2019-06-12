toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УПЛ УКРАИНА U-20 - ИТАЛИЯ U-20 ЕВРО-2020 ТРАНСФЕРЫ

Ассистент тренера Олимпика жестко "наехал" на Цыганыка относительно заявления о договорных матчах

19:12 164 Читати українською
Ассистент тренера Олимпика жестко "наехал" на Цыганыка относительно заявления о договорных матчах
Игорь Цыганык / Фото из открытых источников

Ассистент тренера по аналитике Олимпика Владимир Горожанкин не подбирал слов, комментируя заявления ведущего программы "Профутбол" Игоря Цыганыка.

"Цыганык – продажная, гнилая личность. Он делает себе имя на безосновательных и бездоказательных заявлениях. Он не нужен футболу. Футбол проживет без него.

"Все клубы УПЛ поддержали Олимпик и легализовали договорные матчи в украинском футболе", – Цыганык

Донецк победит, Олимпик победит. Вместе мы – сердце Донбасса. Руки прочь от Олимпика", – написал Горожанкин в фейсбуке.

Единогласным решением всех участников УПЛ Олимпику позволили продолжить выступления в элитном дивизионе, заявил Игорь Цыганык в твиттере. Сам журналист назвал это "легализацией договорных матчей в Украине".

Напомним, донецкий клуб подозревают в организации договорных матчей, из-за чего Олимпик может остаться без аттестата на следующий сезон УПЛ.

"Зізнавайся, бо тебе вже сплавили твої друзі". Екс-захисник Олімпіка звинуватив Баранку у шантажі – ексклюзивна сповідь

blog_ava
Луиш Каштру официально стал главным тренером Шахтера
15:07
1067
Теги
Олимпик Олимпик Договорные матчи Игорь Цыганык
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Луиш Каштру официально стал главным тренером Шахтера
    Україна — 15:071067 Луиш Каштру официально стал главным тренером Шахтера
2
дн
:
0
час
:
22
мин
Италия U-20
21:30
Эквадор U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук