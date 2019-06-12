Ассистент тренера Олимпика жестко "наехал" на Цыганыка относительно заявления о договорных матчах

Ассистент тренера по аналитике Олимпика Владимир Горожанкин не подбирал слов, комментируя заявления ведущего программы "Профутбол" Игоря Цыганыка.

"Цыганык – продажная, гнилая личность. Он делает себе имя на безосновательных и бездоказательных заявлениях. Он не нужен футболу. Футбол проживет без него.

"Все клубы УПЛ поддержали Олимпик и легализовали договорные матчи в украинском футболе", – Цыганык

Донецк победит, Олимпик победит. Вместе мы – сердце Донбасса. Руки прочь от Олимпика", – написал Горожанкин в фейсбуке.

Единогласным решением всех участников УПЛ Олимпику позволили продолжить выступления в элитном дивизионе, заявил Игорь Цыганык в твиттере. Сам журналист назвал это "легализацией договорных матчей в Украине".

Напомним, донецкий клуб подозревают в организации договорных матчей, из-за чего Олимпик может остаться без аттестата на следующий сезон УПЛ.

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