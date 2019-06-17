"У нас із Суркісом своя історія – від "Пішов ти" до "Ти найкращий", – Циганик розповів про роботу з президентом Динамо

Журналіст телеканалу 2+2 поділився думкою щодо особливостей характеру Ігоря Суркіса.

"З Ігорем Суркісом я знайомий з 2002 року. Тоді Ващук підписав контракт зі Спартаком, ніхто ще не знав про це. Треба було взяти коментар в Суркіса. Але в приймальні мене з ним з’єднали лише після кількох годин телефонних спроб. Говорили півтори години – півтори години монологу. Він мені розказав про Ващука все. Так і познайомились.

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І зараз, коли ми з ним зустрічаємось, в нас вибудувана своя історія. Ми бачились там, говорили там, записували інтерв’ю там. В нас рівень стосунків від "Пішов ти" до "Ти найкращий". І так практично зі всіма." – розповів Циганик в інтерв'ю Tribuna.