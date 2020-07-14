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"У нас осталось два финала": Юрченко рассказал о подготовке Зари к матчам с Динамо и Десной

17:55 - Читати українською
"У нас осталось два финала": Юрченко рассказал о подготовке Зари к матчам с Динамо и Десной
Владлен Юрченко / ФК Заря

Полузащитник Зари Владлен Юрченко поделился ожиданиями от двух последних поединков сезона в чемпионате Украины.

"Думаем ли мы о Динамо? Да, конечно. Мы готовимся от матча к матчу. Осталось два финала.

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В оставшихся матчах важно набрать по три очка. Победа и все. Другого настроения у нас нет", – сказал Юрченко в программе "Футбольный формат".

Напомним, за два тура до финиша подопечные Скрипника с 57-ю баллами занимают вторую строчку первенства и опережают Динамо и Десну на одно и два очка соответственно.

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