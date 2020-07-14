"У нас осталось два финала": Юрченко рассказал о подготовке Зари к матчам с Динамо и Десной

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Драма трех пенальти и президент английского клуба, родом из Солотвино: Джулай – о ЧМ-1990Овертайм — 13:35 1997
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