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"У нас залишилось два фінали": Юрченко розповів про підготовку Зорі до матчів з Динамо та Десною

17:55 - Читать на русском
"У нас залишилось два фінали": Юрченко розповів про підготовку Зорі до матчів з Динамо та Десною
Владлен Юрченко / ФК Зоря

Півзахисник Зорі Владлен Юрченко поділився очікуваннями від двох останніх поєдинків сезону у чемпіонаті України.

"Чи думаємо про Динамо? Так, звісно. Ми готуємося від матчу до матчу. Залишилося два фінали.

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У матчах, що залишилися важливо набрати по три очки. Перемога і все. Іншого настрою у нас немає", – сказав Юрченко у програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, за два тури до фінішу підопічні Скрипника з 57-ма балами посідають другу сходинку першості і випереджають Динамо та Десну на одне та два очки відповідно.

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