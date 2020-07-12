Юрченко: Не видел перспектив в Шахтере, понимал, что будут одни аренды

Полузащитник Зари Владлен Юрченко рассказал, почему покинул Шахтер в 2014 году и перешел в Байер.

"Среди самых известных воспитанников Шахтера 1994 года выпуска, которые играли со мной, были: Сергей Гринь, Денис Безбородко, Дмитрий Иванисеня, Игорь Дуць и Евгений Ефремов. Но никто из них сейчас не играет в составе "горняков".

"В академии Шахтера я был колхозником": Юрченко назвал самых стильных футболистов Зари

В Шахтере в этом плане трудно, но вопросов по академии и структуре нет. В Донецке, наверное, лучшая в Украине база была. Только тренируйся, прогрессирует и играй. У нас было все: сауны, бассейны, тренажерные залы, питание. Не знаю, к чему можно было бы придраться. Такое мало, где есть.

Но когда наступает период перехода в первую команду– становится трудно, потому что очень много игроков. Когда там был я, в центре поля и впереди играли Виллиан, Дуглас Коста, Генрих Мхитарян, Жадсон и Алекс Тейшейра. Не только основные игроки, но и в запасе сидят 10 человек.

Я принял для себя решение уйти, потому что у меня было предложение от хорошего клуба, я хотел попробовать себя там. Не видел перспектив в Шахтере, понимал, что это будут одни аренды", – сказал Юрченко в программе Трендец.

Напомним, Владлен начал профессиональную карьеру футболиста в Шахтере в 2010 году. С 2014 по 2018 годы выступал в составе леверкузенского Байера. Впоследствии провел год в датском Вайле и в июле 2019-го вернулся в УПЛ.

Десна – Шахтер: анонс матча УПЛ