"Я считаю, что роль тренера в команде не превышает 25 процентов. Судьбу противостояния все равно решают футболисты.

Левченко скептически оценил перспективы Срны в Шахтере и назвал своего фаворита на тренерское кресло

При всем уважении к Дарио Срне, как к игроку и функционеру, у него на посту исполняющего обязанности главного тренера не было времени, чтобы внести что-то свое или в авральном порядке наигрывать какие-то новые схемы.

На сегодняшний момент единственный плюс в его появлении у руля Шахтера это то, что подопечные будут более мотивированными. Мы к этому готовы", – сказал Дулуб в комментарии Sport.ua.

Напомним, поединок между Шахтером и ЛНЗ состоится в субботу, 21 октября, в 17:00.

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