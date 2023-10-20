Дулуб назвал единственный плюс от прихода Срны на тренерский мостик Шахтера: "Его роль в команде не превышает 25%"
Наставник ЛНЗ Олег Дулуб поделился мыслями относительно изменений в донецкой команде перед дуэлью в чемпионате Украины.
"Я считаю, что роль тренера в команде не превышает 25 процентов. Судьбу противостояния все равно решают футболисты.
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При всем уважении к Дарио Срне, как к игроку и функционеру, у него на посту исполняющего обязанности главного тренера не было времени, чтобы внести что-то свое или в авральном порядке наигрывать какие-то новые схемы.
На сегодняшний момент единственный плюс в его появлении у руля Шахтера это то, что подопечные будут более мотивированными. Мы к этому готовы", – сказал Дулуб в комментарии Sport.ua.
Напомним, поединок между Шахтером и ЛНЗ состоится в субботу, 21 октября, в 17:00.