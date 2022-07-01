– Какое значение имеет лично для вас переход в Зарю?

– Я рад, что буду работать в команде. Знаю эту команду как желающую играть в футбол. Есть качественные футболисты, дающие результат. Клуб это демонстрировал последние сезоны в чемпионате и еврокубках.

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– Разговаривали ли вы с президентом или с кем-то другим перед подписанием контракта?

– Конечно, общался с президентом клуба еще раньше, он хотел со мной поговорить. Позже мы приезжали, общались по футболистам и документам.

– Команда по сложным для нас причинам не могла тренироваться 5 месяцев. Как будет проходить тренировочный процесс на начальном этапе?

– Мы будем с первых дней играть в футбол и таким образом набирать форму.

– Вы много лет работали в Украине с молодежью. У нас тоже достаточно молодая команда, много перспективных ребят. Как найти подход к ним в наше время гаджетов и происходящей вокруг информации?

– Я хочу смотреть на все с точки зрения футбола. Надеюсь, игроки понимают, что нужно быть профессионалами в тренировочном процессе. Они должны как можно скорее осознать необходимость профессионализма и думать о футболе. Именно поэтому сборы здесь, в Польше, чтобы весь коллектив думал только о футболе.

– Вы говорили, что следили за матчами Зари в прошлом сезоне. На ваш взгляд, как сильны стороны в луганской Заре?

– Команда имеет качественных футболистов, хорошо организована. Мы хотим это продолжить и добавим что-то от себя. Даже если соперник будет чуть-чуть сильнее, мы все равно хотим демонстрировать свою игру. Независимо от соперника, хочу использовать наши идеи с первой до последней минуты.

– Вы уже посмотрели поля в Польше, где базируется команда. Что скажете об условиях?

– Для начала все условия есть. Мы будем использовать все возможности. Думаю, у нас есть все необходимое, чтобы добиться успеха.

– Что, на ваш взгляд, самое важное в тренировочном процессе? Строгое дисциплина или подход к игрокам?

– Разные моменты требуют от тренера разных решений. Нужно потребовать не один раз, а каждый день. Нужно отдаваться тренировкам на 100%, так мы сможем стать сильнее", – рассказал ван Леувен в эфире YouTube-канала Зари.

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