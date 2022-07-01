– Яке значення має особисто для вас перехід у Зорю?

– Я радий, що працюватиму в команді. Знаю цю команду як таку, що хоче грати у футбол. Є якісні футболісти, які дають результат. Клуб це демонстрував впродовж останніх сезонів у чемпіонаті та єврокубках.

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– Чи розмовляли ви з президентом чи з кимось іншим перед підписанням контракту?

– Звичайно, спілкувався з президентом клубу ще раніше, він хотів зі мною поговорити. Пізніше ми приїжджали, спілкувалися щодо футболістів та документів.

– Команда через складні для нас причини не могла тренуватися 5 місяців. Як буде відбуватися тренувальний процес на початковому етапі?

– Ми будемо з перших днів грати у футбол і таким чином набирати форму.

– Ви багато років працювали в Україні з молоддю. У нас теж доволі молода команда, багато перспективних хлопців. Як знайти підхід до них у наш час гаджетів та інформації, яка відбувається навколо?

– Я хочу дивитися на все з точки зору футболу. Сподіваюся, гравці розуміють, що треба бути професіоналами у тренувальному процесі. Вони повинні якомога швидше усвідомити необхідність професіоналізму та думати про футбол. Саме тому збори тут, у Польщі, щоб весь колектив думав тільки про футбол.

– Ви казали, що стежили за матчами Зорі у минулому сезоні. На ваш погляд, які сильні сторони у луганській Зорі?

– Команда має якісних футболістів, добре організована. Ми хочемо це продовжити і додамо щось від себе. Навіть якщо суперник буде трохи сильнішим, ми все одно хочемо демонструвати свою гру. Незалежно від суперника хочу використовувати наші ідеї з першої до останньої хвилини.

– Ви вже подивилися поля у Польщі, де базується команда. Що скажете про умови?

– Для початку всі умови є. Ми будемо використовувати всі можливості. Думаю, у нас є все необхідне, щоб досягти успіху.

– Що, на ваш погляд, найважливіше у тренувальному процесі? Строга дисципліна чи підхід до гравців?

– Різні моменти вимагають від тренера різних рішень. Потрібно вимагати не один раз, а кожного дня. Потрібно віддаватися тренуванням на 100%, так ми зможемо стати сильнішими", – розповів ван Леувен в ефірі YouTube-каналу Зорі.

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