Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с центром полузащиты Реала. Журналисты спросили его, какой тройке он будет доверять в следующем сезоне больше – Модричу-Кроосу-Каземиро или Вальверде-Камавинге-Чуамени.

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"Мне нравятся оба варианта. У нас есть рок-н-ролл и классика. Я называю Каземиро, Модрича и Крооса Бермудским треугольником, потому что в нем исчезает мяч. Эта команда никогда не потеряет жажду к трофеям, пока у нее есть эта троица", – цитирует итальянца издание Sportal.

На вопрос, как он оценивает трансферы Барселоны на фоне финансовых проблем, Анчелотти дал краткий ответ: "В футболе меня уже ничто не удивляет. Они собирают топ-команду, но я переживаю только за свою. Мы уважаем Барселону".

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