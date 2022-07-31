Карло Анчелотті прокоментував ситуацію з центром півзахисту Реала. Журналісти спитали його, якій трійці він довірятиме у наступному сезоні більше – Модрічу-Кроосу-Каземіро чи Вальверде-Камавінзі-Чуамені

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"Мені подобаються обидва варіанти. У нас є рок-н-рол і класика. Я називаю Каземіро, Модріча і Крооса Бермудським трикутником, тому що в ньому зникає м'яч. Ця команда ніколи не втратить жагу до трофеїв, доки у неї є ця трійця", – цитує італійця видання Sportal.

На питання щодо того, як він оцінює трансфери Барселони на тлі фінансових проблем, Анчелотті дав коротку відповідь: "У футболі мене вже ніщо не дивує. Вони збирають топ-команду, але я переживаю тільки за свою. Ми поважаємо Барселону".

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