"Удивляюсь этому факту, что Минай до сих пор ни разу не смог победить Львов в УПЛ. Мы ехали за победой несмотря на непредсказуемые кадровые потери, с которыми мы столкнулись накануне самой игры. У нас прооперировали Германа Пенькова с аппендицитом. В день игры заболели Назарий Воробчак, Богдан Чуев, Александр Мельник. Олега Горина пришлось поменять в течение игры, потому что он не мог продолжать из-за сильной головной боли. Он пропустил день тренировки из-за болезни.

Промах с 3 метров и мгновенная расплата в видеообзоре матча Львов – Минай – 1:0

В команде какая-то эпидемия. Антон Байдал не приехал на игру из-за температуры. У Александра Кемкина такое же состояние, поэтому пришлось брать вратаря с U19. Сейчас с температурой Дмитрий Немчанинов, Даниил Колесник, Игорь Гончар, Михаил Шишка. Все очень серьезно. Заболел даже врач. И все это накануне самой игры. Поэтому пришлось быстро менять тактическую схему. Впервые за время работы в Минае мы только утром решили играть в три центральных защитника с двумя латералями, двумя опорными и в три нападающих. Не хватало игроков на флангах, поэтому усилили центральную ось.

И получилось довольно неплохо, ведь мы, как по мне, полностью переиграли Львов. Имели четыре, наверное, 100-процентные возможности. Лучшие моменты были у Сергея Петько и Егора Твердохлеба, но, к большому сожалению, мы не забили. А единственный удар в створ наших ворот завершился голом соперника.

Очень трудно было смотреть в лица ребят в раздевалке. Но мы пожали всем руки, поблагодарили за игру. Они выполнили все требования тренерского штаба. Нужно было реализовать моменты, которые создали, тогда мы бы точно победили. Сейчас нам важно, чтобы ребята выздоровели, и тогда мы сможем рассчитывать на хорошую игру против Александрии", – поделился Шаран в комментарии официальному сайту Миная.

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