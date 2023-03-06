Промах с 3 метров и мгновенная расплата в видеообзоре матча Львов – Минай – 1:0
6 марта 16:51 - Читати українською
Львов одолел Минай в матче 16 тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор встречи.
До перерыва стоил внимания лишь мощный удар Вишневского в перекладину. Во втором тайме Минай упустил еще лучшую возможность. Твердохлеб замыкал прострел буквально из пределов вратарской, но умудрился головой пробить мимо стойки.
Львов одержал нелогичную победу над Минаем, улучшив шансы на выживание в УПЛ
Правило "не забиваешь ты – забивают тебе" сработало немедленно. Через 2 минуты Ременяка вывели на рандеву с Бандурой, и джокер Львова гораздо лучше использовал свой шанс. Победа позволила "горожанам" сократить отставание от Миная до 2 очков, хотя команда Дулуба остается на последней строчке.
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