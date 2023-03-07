"Дивуюсь цьому факту, що Минай досі жодного разу не зміг перемогти Львів в УПЛ. Ми їхали за перемогою попри непередбачувані кадрові втрати, з якими ми зіштовхнулись напередодні самої гри. У нас прооперували Германа Пенькова з апендицитом. У день гри захворіли Назарій Воробчак, Богдан Чуєв, Олександр Мельник. Олега Горіна довелось поміняти впродовж гри, тому що він не міг продовжувати через сильний головний біль. Він пропустив день тренування через хворобу.

Промах з 3 метрів і миттєва розплата у відеоогляді матчу Львів – Минай – 1:0

В команді якась епідемія. Антон Байдал не приїхав на гру через температуру. У Олександра Кемкіна такий самий стан, тому довелось брати воротаря з U19. Зараз з температурою Дмитро Нємчанінов, Данило Колесник, Ігор Гончар, Михайло Шишка. Все дуже серйозно. Захворів навіть лікар. І все це напередодні самої гри. Тому довелось швидко змінювати тактичну схему. Вперше за час роботи в Минаї ми лише вранці вирішили грати у три центральних захисники з двома латералями, двома опорними та у три нападники. Не вистачало гравців на флангах, тому підсилили центральну вісь.

І вийшло досить непогано, адже ми, як на мене, повністю переграли Львів. Мали чотири, напевно, 100-відсоткові нагоди. Найкращі моменти були у Сергія Петька та Єгора Твердохліба, але, на превеликий жаль, ми не забили. А єдиний удар у площину наших воріт завершився голом суперника.

Дуже важко було дивитись в обличчя хлопців у роздягальні. Але ми потисли усім руки, подякували за гру. Вони виконали усі вимоги тренерського штабу. Потрібно було реалізувати моменти, які створили, тоді ми б точно перемогли. Зараз нам важливо, щоб хлопці одужали, і тоді ми зможемо розраховувати на гарну гру проти Олександрії", – поділився Шаран в коментарі офіційному сайту Миная.

Львів здобув нелогічну перемогу над Минаєм, покращивши шанси на виживання в УПЛ