На львовском стадионе Скиф в очень важном поединке встретились последняя и предпоследняя команды чемпионата. Львов шел на дне, имея 5-очковое отставание от ближайшего конкурента, которым был Минай, а до спасительной 12-й строчки "горожанам" не хватало аж 7 зачетных баллов. Даже ничья в этой встрече никого не устраивала.

Минай в случае победы покинул бы зону вылета. Именно закарпатцев можно было назвать фаворитами, ведь соперник провел слишком масштабную трансферную кампанию. Почти полтора десятка футболистов покинуть Львов зимой, и еще примерно столько же клуб подписал вместо них – конечно же, это критически било по сыгранности. Следствием такой кадровой политики стал ужасный первый тайм, в котором "горожане" провели один неточный удар по воротам.

Минай выглядел убедительнее, хотя явное преимущество захватить удалось только во второй половине тайма. Выстрелов в исполнении "лис" было немного, но дважды они могли открыть счет. Лучший шанс был у Вишневского – на 22-й минуте они с линии полукруга попал в перекладину. Кроме того, на 31-й Булеза воспользовался суматохой после углового, бахнув с близкого расстояния. По воробьям!

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Во втором тайме Львов попытался перевернуть ход игры серией замен – впрочем, появление Богунова, Эсеолы, Никитюка, Ременяка и Мильченко себя никак не оправдывало. У хозяев не было ни одного острого эпизода.

Минай же продолжал работать в режиме первого тайма, конвертируя свое преимущество в немногочисленные, но качественные моменты. В частности, уже через две минуты после перерыва Булеза выполнил кросс на линию вратарской, а Вишневский пропустил мяч на Петько – Сергей расстреливал ворота с пяти метров, однако запустил сферу в небо! На 68-й же Булеза вышел на левый угол штрафной и бахнул внешней стороной стопы. Мяч прилетел точно в Рыбку!

Лучшую возможность открыть счет закарпатцы упустили на 75-й минуте, когда Рогозинский выполнил мягкий навес на дальнюю штангу. Его никто не перехватил, поэтому Твердохлеб головой замыкал метров с двух. И не попал!

За такое безумное расточительство практически сразу прилетело наказание – Беляев прорвался по левому флангу и отдал пас в зону между двумя центрбеками, а Ременяк вторым касанием выстрелил с линии штрафной. Мощный удар с подъема пошел точно в левую девятку – 1:0! Первый и единственный момент Львова вывел "горожан" вперед.

После этого Владимир Шаран пытался спасти игру своими заменами, однако Львов уверенно засушил матч. Таким образом, подопечные Олега Дулуба праздновали первую с 10 октября победу в чемпионате, приблизившись к предпоследней позиции в таблице на расстояние двух очков. Минай остается в двух зачетных баллах от выхода из зоны вылета.

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