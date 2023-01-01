Статистический портал Squawka подводит цифровые итоги ушедшего футбольного года. Свое внимание аналитики сосредоточили на ведущих чемпионатах Европы. Хотя Лионель Месси несколько снизил свою результативность после перехода в ПСЖ, зато легко стал лучшим ассистентом континента.

Кто стал лучшим бомбардиром 2022 года – Месси, Бензема и Роналду далеко, сенсации в топ-10

В 2022 году аргентинец организовал 20 голов для своих одноклубников в рамках чемпионата Франции. На втором месте оказался Усман Дембеле (16 ассистов). Третья строчка у Кевина Де Брюйне из Ман Сити, у которого также 16, но сыграно больше матчей. Оно и не удивительно, ведь француз некоторое время потратил на скандалы вокруг нового контракта с каталонцами.

Словом, вы поняли – если у футболистов одинаковое количество ассистов, то более высокое место занимает тот, кто потратил на них меньше матчей.

Топ-10 ассистентов Европы в 2022 году:

1. Лионель Месси (ПСЖ) – 20 ассистов

2. Усман Дембеле (Барселона) – 16 ассистов

3. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) – 16 ассистов

4. Деян Кулусевски (Тоттенхэм) – 13 ассистов

5. Неймар (ПСЖ) – 13 ассистов

6. Алассан Плеа (Боруссия М) – 12 ассистов

7. Сергей Милинкович-Савич (Лацио) – 12 ассистов

8. Бенжамин Бурижо (Ренн) – 12 ассистов

9. Доминик Собослай (РБ Лейпциг) – 12 ассистов

10 Рафаэль Леау (Милан) – 11 ассистов