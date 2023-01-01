Статистичний портал Squawka підбиває цифрові підсумки футбольного року, що минув. Свою увагу аналітики зосередили на провідних чемпіонатах Європи. Хоча Ліонель Мессі дещо знизив свою результативність після переходу в ПСЖ, зате з легкістю став найкращим асистентом континенту.

Хто став найкращим бомбардиром 2022 року – Мессі, Бензема і Роналду далеко, сенсації у топ-10

У 2022 році аргентинець організував 20 голів для своїх одноклубників в рамках чемпіонату Франції. На другому місці опинився Усман Дембеле (16 асистів). Третя сходинка у Кевіна Де Брюйне з Ман Сіті, у якого також 16, але зіграно більше матчів. Воно й не дивно, адже француз якийсь час витратив на скандали навколо нового контракту з каталонцями.

Словом, ви зрозуміли – якщо у футболістів однакова кількість асистів, то вище місце посідає той, хто витратив на них менше матчів.

Топ-10 асистентів Європи у 2022 році:

1. Ліонель Мессі (ПСЖ) – 20 асистів

2. Усман Дембеле (Барселона) – 16 асистів

3. Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті) – 16 асистів

4. Деян Кулусевскі (Тоттенхем) – 13 асистів

5. Неймар (ПСЖ) – 13 асистів

6. Алассан Плеа (Борусія М) – 12 асистів

7. Сергєй Мілінковіч-Савіч (Лаціо) – 12 асистів

8. Бенжамін Буріжо (Ренн) – 12 асистів

9. Домінік Собослай (РБ Лейпциг) – 12 асистів

10 Рафаель Леау (Мілан) – 11 асистів