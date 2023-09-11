"У меня за плечами десять тренировок, десять. Нельзя говорить о девяти месяцах работы, это десять тренировок. Мы находимся на переходном этапе сборной Польши. Была одна команда, а теперь надо создавать новую, на перспективу, на много лет.

Безумный гол с острого угла в видеообзоре матча Албания – Польша – 2:0

Мы пытаемся справиться с переходным периодом, но, конечно, мы также хотим выиграть. Это предполагает поиск новых решений и развитие шаг за шагом. Изменения требуют времени, особенно когда определенные модели игры настолько глубоко укоренены.

Я не подаю в отставку ни сегодня, ни завтра. Это вопрос к Федерации, а не вопрос к тренеру. Всегда доступен для разговора. К этому надо подходить спокойно. Если Федерация решит, что я должен прекратить сотрудничество со сборной, это произойдет.

Я раздражен, грустный и злой из-за того, что произошло. Мы были с очень хорошим настроением. Имели положительные прогнозы на этот матч. Я ожидал другого результата. Игроки очень расстроены, потому что хотели принести много радости болельщикам. К сожалению, в футболе такое иногда случается", – цитирует наставника Nowy Dziennik.

Напомним, сборная Польши под руководством Фернанду Сантуша провела пять матчей, одержав две победы и трижды проиграла.

"Справжня катастрофа": англійські ЗМІ розмазали Мудрика і назвали наступний дорогий продаж Шахтаря після гри з Україною