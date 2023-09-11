Фернанду Сантуш приблизился к уходу со своего поста, поскольку под его руководством сборная Польши проиграла второй раз за три матча. На этот раз огорчили поляков албанцы. На 37 минуте мощным ударом с острого угла попал в ворота Асани. Проблемы сборной Польши на этом не закончились. Во втором тайме команда Сантуша пропустила еще один гол.

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Напомним, что Польша сейчас занимает четвертую строчку, имея в своем активе шесть баллов. А Албания возглавила таблицу группы Е с 10 очками.