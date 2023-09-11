Безумный гол с острого угла в видеообзоре матча Албания – Польша – 2:0
09:46 - Читати українською
Албания победила Польшу в шестом туре отбора в Евро-2024. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
Фернанду Сантуш приблизился к уходу со своего поста, поскольку под его руководством сборная Польши проиграла второй раз за три матча. На этот раз огорчили поляков албанцы. На 37 минуте мощным ударом с острого угла попал в ворота Асани. Проблемы сборной Польши на этом не закончились. Во втором тайме команда Сантуша пропустила еще один гол.
Евро-2024, отбор: Польша проиграла Албании, Митрович хет-триком разбил Литву, Словения поиздевалась над аутсайдером
Напомним, что Польша сейчас занимает четвертую строчку, имея в своем активе шесть баллов. А Албания возглавила таблицу группы Е с 10 очками.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter