"У мене за плечима десять тренувань, десять. Не можна говорити про дев'ять місяців роботи, це десять тренувань. Ми перебуваємо на перехідному етапі збірної Польщі. Була одна команда, а тепер треба створювати нову, на перспективу, на багато років.

Неймовірний шедевр з гострого кута у відеоогляді матчу Албанія – Польща – 2:0

Ми намагаємося впоратися з перехідним періодом, але, звичайно, ми також хочемо виграти. Це передбачає пошук нових рішень і розвиток крок за кроком. Зміни потребують часу, особливо коли певні моделі гри настільки глибоко вкорінені.

Я не подаю у відставку ні сьогодні, ні завтра. Це питання до Федерації, а не питання до тренера. Завжди доступний для розмови. До цього треба підходити спокійно. Якщо Федерація вирішить, що я повинен припинити співпрацю зі збірною, це станеться.

Я роздратований, сумний і злий через те, що сталося. Ми були з дуже хорошим настроєм. Мали позитивні прогнози на цей матч. Я очікував іншого результату. Гравці дуже засмучені, тому що хотіли принести багато радості вболівальникам. На жаль, у футболі таке іноді трапляється", – цитує наставника Nowy Dziennik.

Нагадаємо, збірна Польщі під керівництвом Фернанду Сантуша провела п'ять матчів, здобувши дві перемоги та тричі програла.

"Справжня катастрофа": англійські ЗМІ розмазали Мудрика і назвали наступний дорогий продаж Шахтаря після гри з Україною