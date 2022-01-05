Защитник Максим Таловеров сменил клубную прописку. Теперь он будет играть в столице Чехии вместе с Тарасом Качарабой.

21-летний защитник перебрался из клуба Динамо Ческе Будеёвице в Славию, сообщает пресс-служба "красно-белых". Контракт Максима рассчитан до 2026 года, он обошелся пражанам более чем в 500 тысяч.

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Таловеров является воспитанником академии Шахтера, поиграл за молодежные команды киевского Арсенала и Олимпика. Покорять Чехию уехал в 2019 году и даже выступал за молодежку Спарты на правах аренды. В текущем сезоне сыграл 16 матчей за Динамо Ческе Будеёвице .