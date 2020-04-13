"У меня просто варианта другого нет – иначе можно завязывать с футболом": голкипер Львова – о тяжелых тренировках

Вратарь Львова Богдан Сарнавский подчеркнул важность тренировок в условиях полного отсутствия матчей.

"Очень важный момент – понимание того, что сегодня нельзя слишком активно нагонять форму. Потому что карантин продолжится неизвестно сколько, и может случиться так, что сейчас нагонишь форму, а когда сезон возобновится, будет спад.

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Тренируюсь не один, а с помощником. Им является защитник Динамо Никита Бурда. Вратарю без помощника – никак. Целая группа упражнений, где вратарь ловит или отражает с разных позиций мяч после удара другого участника тренировок.

Я уверен: сколько бы не продолжался карантин, смогу поддержать форму на уровне, как физическую так и вратарскую. У меня просто варианта другого нет – иначе можно завязывать с футболом", – подчеркнул Сарнавский в интервью официальному сайту УПЛ.

Отметим, что вынужденный перерыв в чемпионате Украины продолжается уже больше месяца, и все это время игроки вынуждены тренироваться самостоятельно.

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