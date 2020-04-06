"У меня есть глупая динамовская привычка": Леоненко признался, что помогает поддерживать форму на карантине

Бывший нападающий киевского Динамо Виктор Леоненко рассказал о своей жизни в условиях пандемии коронавируса.

"Руки я и раньше мыл. Проблем не вижу с карантином. Как ходил двенадцать километров, так и хожу. Только сейчас купил тренажер. Назвал его Фуркад (в честь известного биатлониста Мартена Фуркада. – прим.).

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Сколько килограммов набрал? Нисколько. У меня же есть динамовская глупая привычка – давление и взвешивание. Сейчас вешу 93,5 кг. Вес не набрал. Я перестал есть хлеб и колбасу, а на индейке не поправишься", – сказал Леоненко в эфире Великого футбола.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Украине введен карантин до 24 апреля. Любое массовое скопление людей запрещено.

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