toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"У меня есть глупая динамовская привычка": Леоненко признался, что помогает поддерживать форму на карантине

10:33 120 Читати українською
"У меня есть глупая динамовская привычка": Леоненко признался, что помогает поддерживать форму на карантине
Виктор Леоненко / фото из открытых источников

Бывший нападающий киевского Динамо Виктор Леоненко рассказал о своей жизни в условиях пандемии коронавируса.

"Руки я и раньше мыл. Проблем не вижу с карантином. Как ходил двенадцать километров, так и хожу. Только сейчас купил тренажер. Назвал его Фуркад (в честь известного биатлониста Мартена Фуркада. – прим.).

"Была большая паника": Морозюк рассказал, при каких условиях его жена заразилась коронавирусом

Сколько килограммов набрал? Нисколько. У меня же есть динамовская глупая привычка – давление и взвешивание. Сейчас вешу 93,5 кг. Вес не набрал. Я перестал есть хлеб и колбасу, а на индейке не поправишься", – сказал Леоненко в эфире Великого футбола.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Украине введен карантин до 24 апреля. Любое массовое скопление людей запрещено.

Граєш або отримуєш 0:3, ліміт на здорових футболістів, переїзд у Китай, або Чи виправдана паніка Динамо

blog_ava
Коутиньо может перейти в Челси – известна сумма потенциального трансфера
09:51
121
Теги
Видеоновости коронавирус Виктор Леоненко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
31
мин
Эвертон
22:00
Лестер Сити
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук