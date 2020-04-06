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"Была большая паника": Морозюк рассказал, при каких условиях его жена заразилась коронавирусом

09:11 155 Читати українською
"Была большая паника": Морозюк рассказал, при каких условиях его жена заразилась коронавирусом
Николай и Ирина Морозюк / фото из соцсетей

Украинский защитник Ризеспора Николай Морозюк рассказал, как его жена Ирина заразилась коронавирусом.

"Это было где-то две с половиной недели назад. Она заметила у себя симптомы, которых никогда не было раньше, сдала анализы. Ей сказали, что все чисто, будь спокойна. По приезду домой у нее началась температура. Ирина вызвала врача на дом, а она ей сказала, что это может быть коронавирус. Была большая паника. Позже она выяснила, что посещала один салон, а спустя пару дней девушка, которая была в том же салоне, заболела.

Ирина Морозюк призналась, что переболела коронавирусом

Мое восприятие коронавыруса с того, что я слышу по телевизору, это как вероятность летального исхода в 85-90 процентов. Но получив информацию от врача, непосредственно, когда моя жена заболела, я узнал, что есть зона риска людей: пожилые люди или те, у кого есть проблемы со здоровьем. Они переживают этот вирус сложно.

А если у вас нет никаких проблем, вы можете пройти через это вообще без осложнений, как обычная простуда. Ирина справилась довольно легко. Да была температура, болело горло, но все нормально", – сказал Морозюк в эфире ТК Футбол.

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Теги
коронавирус Украинцы за рубежом Ризеспор Ризеспор Ирина Морозюк Николай Морозюк Николай Морозюк Турция
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