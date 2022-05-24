Украинский тренер Андрей Шевченко высказался о чемпионстве Милана в этом сезоне, а также возвращении к тренерской работе.

"Победа Милана стала большой победой. Я поздравляю всех после 11 лет без побед. Леау? Все зависит от него. Он провел отличный чемпионат.

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Что касается Ибрагимовича, то пока у него есть мотивация, которую он показал в этом сезоне, он еще может играть. Мое будущее? Я не знаю, когда вернусь на итальянскую тренерскую лавку, у меня до сих пор есть действующий контракт с Дженоа", – цитирует Шевченко Milan Posts .

Напомним, 45-летний украинец тренировал "грифонов" с ноября 2021-го по январь 2022 года, а до этого 5 лет работал в сборной Украины. По итогам этого сезона Дженоа вылетела в Серию Б.