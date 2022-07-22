"У меня даже собака черно-белая": новичок Ювентуса забавно объяснил выбор клуба
07:30 - Читати українською
Защитник Глейсон Бремер взвесил все за и против перед переходом из Торино в Ювентус.
"Когда я увидел, что туда поехали Погба и Ди Мария, то сомнений не осталось. Мы – команда, созданная для побед.
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У меня даже собака черно-белая, Ювентус явно был написан мне судьбой. Я мечтаю побеждать с этим клубом. Скудетто, Лига чемпионов – хочу выиграть все, вот моя цель", – цитирует Бремера La Gazzetta dello Sport.
Напомним, Ювентус заплатил за лидера Торино 40 млн евро, еще 8 млн прописаны в бонусном фонде.
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