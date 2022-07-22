"У мене навіть собака чорно-білий": новачок Ювентуса кумедно пояснив вибір клубу
07:30 - Читать на русском
Захисник Глейсон Бремер зважив усі за і проти перед переходом з Торіно у Ювентус.
"Коли я побачив, що туди поїхали Погба та Ді Марія, то сумнівів не залишилось. Ми – команда, яка створена для перемог.
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У мене навіть собака чорно-білий, Ювентус явно був написаний мені долею. Я мрію перемагати з цим клубом. Скудетто, Ліга чемпіонів – хочу виграти все, ось моя ціль", – цитує Бремера La Gazzetta dello Sport.
Нагадаємо, Ювентус заплатив за лідера Торіно 40 млн євро, ще 8 млн прописані у бонусному фонді.
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