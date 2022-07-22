Захисник Глейсон Бремер зважив усі за і проти перед переходом з Торіно у Ювентус.

"Коли я побачив, що туди поїхали Погба та Ді Марія, то сумнівів не залишилось. Ми – команда, яка створена для перемог.

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У мене навіть собака чорно-білий, Ювентус явно був написаний мені долею. Я мрію перемагати з цим клубом. Скудетто, Ліга чемпіонів – хочу виграти все, ось моя ціль", – цитує Бремера La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Ювентус заплатив за лідера Торіно 40 млн євро, ще 8 млн прописані у бонусному фонді.

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