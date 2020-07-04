"У меня были непонятки с президентом Динамо": Мораес – о переходе в Шахтер

Форвард сборной Украины Жуниор Мораес рассказал о причинах своего трансфера из киевского клуба в лагерь "горняков".

"Я мог бы много рассказать об этом переходе, но зная, к чему это может привести, некоторое время молчал. Но сегодня я спокойно могу сказать, что я пережил замечательный период в Динамо. Горжусь тем, что играл в этом клубе.

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Но правда в том, что у нас были непонятки с президентом (Игорем Суркисом – прим.). Думаю, то, как обсуждалось продление моего контракта, было неуважительно и некорректно. Тогда я и принял решение, что я не буду подписывать новое соглашение с Динамо и начал искать новый вызов. Появился интерес со стороны Шахтера. Было сложно принять это решение. Все же это был переход из клуба главного соперника "горняков". Однако, моя семья уже хорошо адаптировалась в Украине и я привык к чемпионату. Возможно, переезжать в другую страну было бы риском. А Шахтер был идеальным местом, чтобы сделать шаг вперед. Это был правильный выбор.

В последние месяцы контракта с Динамо я был в кабинете Суркиса больше, чем за все 2,5 года. Когда мы начали переговоры о продлении контракта, он передал определенную сумму через адвоката. И все. Я не принял это предложение. Когда появились новости об интересе ко мне со стороны Шахтера, он начал абсолютно неадекватно со мной говорить. Он больше переживал за то, чтобы я не переходил в Шахтер, чем за то, чтобы я остался в Динамо. Я ему сказал, что еще ничего не подписывал с "горняками", но не говорил, что не буду подписывать. Я действительно ничего не подписывал", – сказал Мораес в программе "Вацко Live".

Напомним, Мораес перешел в Динамо из донецкого Металлурга как свободный агент в июле 2015 года. Не сумев закрепиться в основном составе киевлян в феврале 2017-го ушел в полугодовую аренду в китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь. Летом 2018-го присоединился к лагерю "горняков".

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