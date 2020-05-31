Мораес делит первое место в Европе среди бразильских бомбардиров – форвард Шахтера превзошел Неймара

Среди самых результативных бразильцев, которые выступают в Европе, нашлось место игрокам Шахтера.

Нападающий "горняков" Жуниор Мораес оказался на вершине рейтинга. Форвард делит первое место с игроком Бенфики Карлосом Винисиусосм – у обоих по 20 мячей в нынешнем сезоне. Тройку замыкает звезда ПСЖ Неймар, сообщает Lance!

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Также в рейтинг попали еще два футболиста донецкого клуба. Марлос оказался на 20-м месте, а Тайсон расположился на 22-й строчке. Весь список можно посмотреть по этой ссылке.

К слову, в нынешнем сезоне Шахтер уверенно лидирует в УПЛ, опережая ближайшего конкурента на 13 очков. Также "горняки" пробились в 1/8 финала Лиги европы, но из Кубка Украины вылетели на аналогичной стадии, проиграв Динамо.

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