"Полный стадион на играх Металлиста не может не радовать. Это давление и на меня, и на футболистов. Это огромная поддержка. Официально я не президент Металлиста, но всеми силами помогаю делать то, что будет приносить удовольствие и болельщикам, и мне.

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В 2023 году я официально могу стать президентом Металлиста. Но то, что я сейчас официально не президент Металлиста, никак не повлияет на качество и усиление игры Металлиста, на возвращение инфраструктуры, все ее прелести и функциональность.

Идет реконструкция стадиона. Сейчас основная задача власти – окончательно передать в собственность базу, стадион и часть арены – здание футбольной академии, эта часть "висела в воздухе".

Если бы меня сегодня во время игры спросили, сколько я готов выложить за новые трансферы – я бы выложил столько, что у меня бы волосы зашевелились на голове. Вопрос будет стоять в качестве игры. Вопрос о деньгах стоять не будет", – заявил Ярославский в программе Великий футбол.

К слову, Металлист уже успел одержать две победы в двух матчах Первой лиги – 3:1 с Ужгородом и 2:0 с Альянсом.

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