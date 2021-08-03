"У меня бы волосы зашевелились на голове": Ярославский – о трансферах и президентстве Металлиста
Александр Ярославский ответил на актуальные вопросы по поводу восстановления Металлиста – стадион, президентство и будущие подписания.
"Полный стадион на играх Металлиста не может не радовать. Это давление и на меня, и на футболистов. Это огромная поддержка. Официально я не президент Металлиста, но всеми силами помогаю делать то, что будет приносить удовольствие и болельщикам, и мне.
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В 2023 году я официально могу стать президентом Металлиста. Но то, что я сейчас официально не президент Металлиста, никак не повлияет на качество и усиление игры Металлиста, на возвращение инфраструктуры, все ее прелести и функциональность.
Идет реконструкция стадиона. Сейчас основная задача власти – окончательно передать в собственность базу, стадион и часть арены – здание футбольной академии, эта часть "висела в воздухе".
Если бы меня сегодня во время игры спросили, сколько я готов выложить за новые трансферы – я бы выложил столько, что у меня бы волосы зашевелились на голове. Вопрос будет стоять в качестве игры. Вопрос о деньгах стоять не будет", – заявил Ярославский в программе Великий футбол.
К слову, Металлист уже успел одержать две победы в двух матчах Первой лиги – 3:1 с Ужгородом и 2:0 с Альянсом.
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