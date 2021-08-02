Координатор по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025 Александр Ярославский рассказал о сотрудничестве с УЕФА о проведении матча за трофей в Украину.

"Харьков уже пытался завоевать это право в 2018 году, и в 2021 году надеялись, но он проходит в Белфасте. На этот раз мы взялись гораздо раньше всего. Сегодня идет полным ходом подготовка к проведению Суперкубка.

Харьков хочет принять матч за Суперкубок УЕФА

Многие детали я раскрывать не могу, но даю вам слово.. Я не знаю, что должно произойти, чтобы Суперкубок.. Я скажу так, что сначала была договоренность о проведении в 2025 году, но открою секрет, что УЕФА рассматривает возможность проведения Суперкубка в Харькове в 2024 году.

В 2022 году он пройдет в Финляндии, в 2023-м – в Казани, а 2024-й оказался никем не занят. Важно, чтобы все впряглись в этот воз. Государство – в первую очередь. Инфраструктура должна быть оформлена. УЕФА не пойдет на договоренности. Наверняка не простится ничего. Все должно быть в порядке, вплоть до света табличек", – отметил Ярославский в программе Великий футбол.

Напомним, Харьков пытается завоевать право принять матч за Суперкубок УЕФА в 2025 году. Сейчас УЕФА определился с городами-хозяевами Суперкубков до 2023 года. Ближайшие встречи принимать Белфаст, Хельсинки и Казань.

Топ-10 Forbes, друзі з Росії, молода дружина і регбі: чим живе Олександр Ярославський