"Повний стадіон на іграх Металіста не може не тішити. Це тиск і на мене, і на футболістів. Це величезна підтримка. Офіційно я не президент Металіста, але всіма силами допомагаю робити те, що буде приносити задоволення і вболівальникам, і мені.

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У 2023 році я офіційно можу стати президентом Металіста. Але те, що я зараз офіційно не президент Металіста, ніяк не впливатиме на якість і підсилення гри Металіста, на повернення інфраструктури, всі її принади та функціональність.

Йде реконструкція стадіону. Зараз основне завдання влади – остаточно передати у власність базу, стадіон і частину арени – будівлю футбольної академії, ось ця спецконфіскована частина "висіла в повітрі".

Якби мене сьогодні під час гри запитали, скільки я готовий викласти за нові трансфери – я б виклав стільки, що у мене б волосся заворушилося на голові. Питання буде стояти у якості гри. Питання щодо грошей стояти не буде", – заявив Ярославський у програмі Великий футбол.

До слова, відновлений Металіст вже встиг здобути дві перемоги в двох матчах Першої ліги – 3:1 з Ужгородом та 2:0 з Альянсом.

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