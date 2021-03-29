Форвард Баварии очень помог своей национальной команде, оформив дубль, но, как оказалось, его замена на 63-й минуте встречи была вынужденной. Левандовски покидал поле с гримасой боли на лице.

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Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза так прокомментировал ситуацию: "Роберт почувствовал боль в колене, поэтому после замены мы приложили ему лед. Надеемся, что в ближайшее время все пройдет. Сейчас Роберт должен отдохнуть и набраться сил, а дальше будет видно. Надеемся, что в этом нет ничего серьезного".

Сегодня Левандовски должен сделать МРТ, которая определит тяжесть повреждения. Однако для почетного президента Баварии Ули Хьонесса этот инцидент оказался довольно пугающим: "У меня аж сердце остановилось. Надеюсь, в этой травме нет ничего серьезного". Заметим, что совсем скоро мюнхенцам играть в четвертьфинале ЛЧ против ПСЖ.

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