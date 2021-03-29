Форвард Баварії дуже допоміг своїй національній команді, оформивши дубль, але, як виявилося, його заміна на 63-й хвилині зустрічі була вимушено. Лєвандовскі покидав поле з гримасою болю на обличчі.

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Головний тренер збірної Польщі Паулу Соуза так прокоментував ситуацію: "Роберт відчув біль у коліні, тому після заміни ми приклали йому лід. Сподіваємося, що найближчим часом все мине. Зараз Роберт повинен відпочити і набратися сил, а далі буде видно. Сподіваємося, що в цьому немає нічого серйозного".

Сьогодні Лєвандовскі має зробити МРТ, яка визначить важкість пошкодження. Однак для почесного президента Баварії Улі Хьонесса цей інцидент виявився дуже лячним: "У мене аж серце зупинилося. Сподіваюся, у цій травмі немає нічого серйозного". Зауважимо, що зовсім скоро мюнхенцям грати у чвертьфіналі ЛЧ проти ПСЖ.

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