ЧМ-2022. Квалификация, 2 тур

Группа J

Армения – Исландия – 2:0

Голы: Барсегян, 53, Байрамян, 74

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Албании и Англии предстояло поспорить за единоличное лидерство в группе I, поскольку они были единственными командами секстета, которые победили в первом туре. Сенсации не произошло. Команда Гарета Саутгейта пока даже не пропускает.

Снова дал о себе знать Харри Кейн – форвард забил сам после навеса от Люка Шоу, а затем отдал голевую передачу на Маунта. Капитан сборной Англии проводит феноменальный сезон. В текущей кампании Кейн приобщился к 46 забитым мячам (28 голов и 18 ассистов) в 47 матчах за клуб и сборную. Ну и Маунт стал первым игроком Челси со времен Фрэнка Лэмпарда, который три матча подряд имеет результативные действия в поединках за национальную команду.

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Армения продолжила победное шествие на старте квалификации. Вслед за Лихтенштейном капитулировала Исландия. Сегодняшние три очка добыты даже убедительнее. Огромная заслуга в этом результате принадлежит Тиграну Барсегяну. Форвард сначала забил сам классным обводящим ударом из-за пределов штрафной, а позже ассистировал Байрамяну, который установил окончательный счет.