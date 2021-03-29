Левандовски результативно проводит международную перерыв. Поляк несколько дней тому назад спас для "Кадры" ничью с Венгрией, а вчера фактически его дубль принес победу над Андоррой.

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Теперь в активе 32-летнего форварда 24 мяча в квалификациях на чемпионаты мира. По этому показателю он сравнялся с боснийцем Эдин Джеко – третьим бомбардиром в рейтинге.

К слову, лучшим бомбардиром в отборочных этапах чемпионатов мира является Криштиану Роналду, забивший 30 голов за сборную Португалии. Второе место занимает экс-форвард, а ныне наставник сборной Украины Андрей Шевченко – 26 мячей.

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