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У Малиновского такая "колотуха", – Болбат о голевом фарте героя матча с Литвой

10:48 85 Читати українською
У Малиновского такая "колотуха", – Болбат о голевом фарте героя матча с Литвой
Украина – Литва –2:0 / УАФ

Защитник сборной Украины Сергей Болбат прокомментировал голевое везение Малиновского после победы на Литвой 2:0.

29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский
 
29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский

"Как только мы забили – смогли выдохнуть, потом забили второй и довели матч до логического завершения. Поздравляю всю страну с этой победой.

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Выход на Евро? Я думаю, не нужно торопить события, мы играем сейчас для наших болельщиков, для страны. После следующих двух игр будем разговаривать. Сейчас сыграли против Литвы, сделаем выводы, потом будем готовиться и смотреть на Португалию.

Поздравлял ли я Малиновского с дублем? А как его поздравлять... У него такая "колотуха"... Он может ничего не делать, выйти, два удара сделать и добыть три очка для команды", – цитирует Болбата Football.ua.

Напомним, именно Руслан стал героем поединка против Литвы, оформив дубль в матче. Уже 14 октября "сине-желтые" будут принимать в Киеве чемпионов Европы – сборную Португалии.

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Теги
Евро-2020 Украина - Литва Украина Украина Литва Литва Руслан Малиновский Руслан Малиновский Сергей Болбат Сергей Болбат
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