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У Маліновського така "колотуха", – Болбат про гольовий фарт героя матчу з Литвою

10:44 598 Читать на русском
У Маліновського така "колотуха", – Болбат про гольовий фарт героя матчу з Литвою
Україна – Литва –2:0 / УАФ

Захисник збірної України Сергій Болбат прокоментував гольове везіння Маліновського після перемоги на Литвою 2:0.

29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський
 
29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський

"Як тільки ми забили – змогли видихнути, потім забили другий і довели матч до логічного завершення. Вітаю всю країну з цією перемогою.

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Вихід на Євро? Я думаю, не потрібно квапити події, ми граємо зараз для наших уболівальників, для країни. Після наступних двох ігор будемо розмовляти. Зараз відіграли проти Литви, зробимо висновки, потім будемо готуватися і дивитись на Португалію.

Чи вітав я Маліновського з дублем? Та як його вітати... У нього така "колотуха"... Він може нічого не робити, вийти, два удари зробити і здобути три очки для команди", – цитує Болбата Football.ua.

Нагадаємо, саме Руслан став героєм поєдинку проти Литви, оформивши дубль у матчі. Вже 14 жовтня "синьо-жовті" прийматимуть у Києві чемпіонів Європи – збірну Португалії.

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Теги
Євро-2020 Україна - Литва Україна Україна Литва Литва Руслан Маліновський Руслан Маліновський Сергій Болбат Сергій Болбат
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