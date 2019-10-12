Малиновский: Литва – моя команда, три из пяти я забил именно ей

Полузащитник сборной Украины и итальянской Аталанты Руслан Малиновский, который отметился дублем в матче против сборной Литвы, поделился своими эмоциями от поединка.

"Я согласен с тем, что Литва – это, в определенной степени, моя команда. Ведь я забил за сборную пять мячей, и три из них – в ворота литовцев. По сути, у меня было два момента, и оба удалось реализовать. Но не нужно делать из этого что-то сверхъестественное, поскольку мы обязаны были выигрывать в этом матче. Что, собственно, и сделали – победили и взяли три очка. На данный момент у нас впереди также очень важная игра – с Португалией.

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Сборная Литвы играла очень низко, в две линии. Соперник буквально "сел" в своей штрафной площадке и даже не прессинговал. Он полностью отдал нам мяч, но, несмотря на это, было трудно. Возможно, стоило немного поднять темп, играть шире, чтобы появлялись свободные зоны. Все стало на свои места, когда мы забили. Во втором тайме уже было легче, начали возникать моменты, и мы действовали лучше, ведь у нас команда, которая умеет играть в футбол", – рассказал Малиновский пресс-службе УАФ.

Напомним, вчера Украина в Харькове на ОСК Металлист одолела сборную Литвы 2:0. Следующий поединок "сине-желтые" проведут уже в понедельник, 14 октября, против Португалии.

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