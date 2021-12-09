Известный украинский теннисист Сергей Стаховский, ранее нещадно критиковавший Мирчу Луческу за его поведение в сторону Динамо во время работы в Шахтере, другими глазами посмотрел на румынского наставника.

"Как болельщик я достаточно критически отношусь к назначению Луческу, но должен отдать ему должное, как пожилому человеку, прожившему в Украине долгое время, построившему себе определенный фан-клуб в донецком Шахтере. Чтобы сделать такой шаг, нужно реально иметь яйца.

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Сколько бы денег ему ни заплатили, это сильно ударило по его имиджу в Шахтере. К тому же он получил довольно много негатива от болельщиков киевского Динамо.

Поэтому сделать такой шаг и дать результат – это очень круто и невероятно мощно. Так что я не имею права его критиковать. Он уже сделал очень многое, потому что Динамо выиграло чемпионат. И сейчас киевлян идут вровень с Шахтером, который на трансферном рынке был намного активнее Динамо в этом сезоне", – сказал Стаховский в программе FAN TALK.

Напомним, в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов Динамо уступило на выезде Бенфике 0:2 и заняло в своем квартете последнюю строчку, набрав 1 очко.

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